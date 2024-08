RFI individua migliore offerente per fermata Pigneto di Roma

(Teleborsa) -ha individuato come migliore offerente ilcostituito da MI.COS, MACEG, GEMA e SALCEF per la realizzazione dei lavori della nuova fermata di interscambio nel. Valore dell’appaltoL'intervento prevede, in una prima fase da completare nel 2026, la realizzazione della fermata sulla FL1/FL3 con parziale copertura trasversale del vallo in corrispondenza della fermata. Nella fase successiva, da realizzarsi entro il 2029, è previsto il completamento della copertura del vallo, con apertura di una nuova piazza pedonale e la realizzazione del sottopasso di collegamento con la metro C.