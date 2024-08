Trevi, Kepler Cheuvreux taglia target price e conferma Hold

Trevi

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato il(ada 0,34 euro per azione) e confermato la(a) su, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, dopo che ieri pomeriggio sono stati comunicati i risultati del primo semestre 2024.Gli analisti affermano che i risultati del primo semestre sono stati, penalizzati dai ritardi di esecuzione in Arabia Saudita (NEOM) e in misura minore negli Stati Uniti e nelle Filippine.Il management si è dettonel secondo semestre. Le previsioni di vendita per il 2024 sono ora di 639-665 milioni di euro (in precedenza 625-660 milioni di euro, o +5-11% anno su anno), l'EBITDA è stato spostato da un obiettivo del piano aziendale di circa 81 milioni di euro a 76-82 milioni di euro. Poiché alcuni pagamenti sui ricavi ritardati saranno incassati nel 2025, l'obiettivo NFP di 201 milioni di euro è stato ridotto a 210-225 milioni di euro.Kepler Cheuvreux haEBITDA ed EBIT 2024 del -4% e dell'8%, EBITDA ed EBIT 2025-27 del -2% e del 5% in media e ha leggermente tagliato la traiettoria NFP. Inoltre, si aspetta che il rapporto NFP/EBITDA a fine 2024 sia pari a 3,0x (in precedenza 2,5x).