Hannover Re, utile semestrale sale a 1,2 miliardi di euro. Guidance confermata

Hannover Re

(Teleborsa) -, compagnia di riassicurazione tdesca, ha aumentato il suodel 21% a 1,2 miliardi di euro neldel 2024 e ha confermato la sua guidance per l'intero anno 2024 (l'utile netto dovrebbe raggiungere almeno 2,1 miliardi di euro)."Abbiamo alle spalle un primo semestre positivo, con una crescita significativa nella riassicurazione danni e un utile netto di gruppo soddisfacente - ha commentato il- Allo stesso tempo, abbiamo assistito a una tendenza continua verso l'aumento delle perdite di frequenza e delle perdite da pericoli secondari come le inondazioni. Grazie al nostro approccio di sottoscrizione selettiva e alla nostra strategia di retrocessione, ci sentiamo ben preparati per la seconda metà dell'anno in arrivo, che tende a essere più intensa in termini di perdite".della riassicurazione (lordi) sono aumentati del 5,2% a 12,9 miliardi di euro (anno precedente: 12,3 miliardi di euro). La crescita avrebbe raggiunto il 6,1% a tassi di cambio invariati. L'utile operativo () è aumentato del 23% a 1,7 miliardi di euro (vs 1,4 miliardi di euro).Ilannualizzato ha raggiunto il 22,3% (anno precedente: 21,0%). Il coefficiente di adeguatezza patrimoniale secondo, che misura la capacità di assunzione del rischio di Hannover Re, si è attestato al 275,8% a fine giugno, rimanendo quindi significativamente al di sopra dell'obiettivo a lungo termine di oltre il 200%.