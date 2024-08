Hawaiian Electric, dubbi su continuità aziendale. Titolo crolla

Hawaiian Electric Industries

(Teleborsa) - Si muove in forte perditamostrando una flessione del 15,81% sui valori precedenti.La società di servizi ha sollevato dubbi sulla continuità aziendale, rivelando di non avere un piano di finanziamento per l'accordo da 1,99 miliardi di dollari sull'incendio di Maui, raggiunto all'inizio di questo mese.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 13,59 USD. Primo supporto a 12,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 11,56.