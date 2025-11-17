Eurallumina: il Mimit riunisce il tavolo di aggiornamento sulla crisi

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
su indicazione del ministro Adolfo Urso,
ha convocato per mercoledì 10 dicembre alle ore 10.00, a Palazzo Piacentini,
un tavolo di aggiornamento sulla situazione di Eurallumina
.
Sul tema, il Mimit rende noto che è in programma per domani un incontro del gruppo di lavoro tecnico
preparatorio del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), che sarà chiamato a pronunciarsi sulla continuità aziendale di Eurallumina.
Il ministro Urso, in linea con il percorso sinora intrapreso dal Mimit, ha dato mandato ai tecnici del Dicastero di sostenere con chiarezza,
in ogni sede, la necessità di garantire la continuità produttiva e finanziaria dell’azienda
, mettendo in campo ogni azione possibile.
L'obiettivo è quello di individuare la soluzione più idonea
a consentire la piena ripresa delle attività dell’azienda, in attesa che si completi il confronto sullo sblocco degli asset, in conformità alla vigente disciplina europea.