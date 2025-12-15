Parigi: scambi al rialzo per Schneider Electric

(Teleborsa) - Bene il gruppo industriale francese
, con un rialzo del 2,74%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Schneider Electric
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della multinazionale dei prodotti elettrici
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 243,7 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 238,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 234,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)