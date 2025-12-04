Parigi: positiva la giornata per Schneider Electric

gruppo industriale francese

CAC40

Schneider Electric

multinazionale dei prodotti elettrici

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 2,92%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il grafico attuale dellaevidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 234,5 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 237,8. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 232,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)