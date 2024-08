Universal e Meta ampliano accordo di licenza musicale. Compreso WhatsApp

Meta Platforms

Universal Music Group

(Teleborsa) -, colosso statunitense dei social media che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, e(UMG), etichetta discografica olandese-statunitense, hanno annunciato unche evolverà ulteriormente le opportunità creative e commerciali per gli artisti UMG e gli autori di canzoni Universal Music Publishing Group (UMPG) sulla rete globale di piattaforme Meta, tra cui Facebook, Instagram, Messenger, Horizon, Threads e, per la prima volta, WhatsApp.Il nuovo accordo riflette l'impegno condiviso delle due aziende nel, si legge in una nota. Come parte della loro partnership, Meta e UMG continueranno a lavorare insieme per affrontare, tra le altre cose, i contenuti generati dall'intelligenza artificiale non autorizzati che potrebbero influenzare artisti e autori di canzoni.Il nuovo accordotra le due aziende, che ha inaugurato una nuova era di collaborazione tra l'industria musicale e l'azienda allora nota come Facebook. In base all'accordo del 2017, UMG è diventata la prima grande azienda musicale a concedere in licenza i suoi cataloghi di musica registrata e di editoria musicale sulle piattaforme di Facebook."Questa partnership si basa sul riconoscimento che la musica può aiutarci a connetterci e ad avvicinare fan, artisti e cantautori, non solo su piattaforme consolidate come Instagram e Facebook, ma anche in nuovi modi su WhatsApp e altro ancora", ha commentato"Siamo lieti che Meta condivida la nostra visione incentrata sull'artista per il rispetto della creatività umana e la compensazione equa di artisti e cantautori - ha detto- Non vediamo l'ora di continuare a lavorare insieme per affrontare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale non autorizzati che potrebbero influenzare artisti e cantautori, in modo che UMG possa continuare a proteggere i propri diritti sia ora che in futuro".