Tassa soggiorno, Fiavet scrive a Ministero Turismo

(Teleborsa) -Il presidente di Fiavet Confcommercio, Gesprimendo preoccupazione per l’ipotesi di aumento della tassa di soggiorno.crive il presidente di Fiavet Confcommercio - la percezione dei costi influenza drasticamente le scelte dei viaggiatori”. L’aumento della tassa di soggiorno, inoltre, causerebbe al turismo organizzato gravi problemi, in considerazione del fatto che le imprese turistiche lavorano in programmazione con grande anticipo per vendere pacchetti sui mercati internazionali.- spiega Ciminnisi - pertanto, diventa impossibile riaprire le contrattazioni e aggiornarle su tutti i mercati”. Il prezzo del pacchetto deve essere infatti “finito“ al fine di garantire il rispetto nei confronti del consumatore finale. Di conseguenza, qualsiasi intervento atto a variare in corso d’opera quanto già stabilito nei contratti potrebbe spostare l’attenzione degli operatori internazionali su destinazioni alternative.Fiavet Confcommercio fa presente al ministero quanto una possibile contrazione del turismo "non avrebbe riflessi solo sugli albergatori, ma sull’intero settore del turismo e sull’indotto derivante.fferma il presidente di Fiavet Confcommercio - che metterebbe a rischio posti di lavoro e la sopravvivenza stessa di molte attività; occorre quindi la massima attenzione e grande lungimiranza, dal momento che il prodotto italiano si trova a confrontarsi con le destinazioni dell'Europa continentale e con quelle del Mediterraneo, dove le istituzioni operano per sostenere la competitività”."Chiede infine che vengano interpellate tutte le voci della filiera turistica di fronte a queste scelte,