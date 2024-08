Turismo, aumenta la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia: a maggio 5,23 miliardi di euro (+17%)

(Teleborsa) - Aumenta la spesa deiin Italia che a maggio ha raggiunto i(+17% rispetto allo scorso anno).Quella deiall'estero è invece cresciuta del 9% (2,43 miliardi) migliorando quindi il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia che ha registrato un avanzo di, in aumento rispetto a quello dello stesso mese del 2023 (2,2 miliardi). È quanto emerge dall'indagine sul turismo internazionale condotta dalla Banca d'Italia. Nel complesso nei tre mesi terminanti in maggio 2024 le entrate turistiche sono aumentate del 12% rispetto allo stesso periodo del 2023, per effetto anche della crescita della spesa pro-capite.L'incremento delle uscite da parte dei turisti italiani è stato invece trainato esclusivamente dal. Sempre nella media degli ultimi tre mesi disponibili, prosegue Bankitalia, "per la prima volta dall'estate 2021 l'andamento della spesa dei viaggiatori provenienti dai paesi UE è stato più favorevole rispetto a quelli dell'extra-UE (rispettivamente 13 e 10 per cento in più nel confronto con il periodo corrispondente).Anche l'aumento della spesa degli italiani è stato superiore nelle(rispettivamente 17% e 2%). Il numero didi viaggiatori stranieri in Italia a maggio è salito a 34,08 milioni rispetto ai 31,29 milioni di maggio 2023. Il numero di pernottamenti di viaggiatori italiani è invece salito a 22,42 milioni rispetto ai 19,40 milioni di maggio 2023.