SNCF Voyages Italia, riparte il collegamento diretto Milano-Torino-Parigi con TGV INOUI

(Teleborsa) - Riprende oggi ilcon 3 A/R al giorno da Milano e Torino a Parigi, grazie al ripristino della tratta ferroviaria danneggiata dalla frana nella valle della Maurienne. La riapertura della tratta è un risultato di grande valore perché – sottolinea SNCF Voyages Italia in una nota – rafforza i collegamenti transfrontalieri e promuove lo sviluppo del trasporto sostenibile tra i due Paesi e in Europa. I rappresentanti istituzionali dello Stato francese in Italia, della Regione Lombardia e della Regione Piemonte, del Comune di Milano e del Comune di Torino hanno partecipato a un evento inaugurale organizzato da SNCF Voyages Italia, filiale di SNCF Voyageurs, in successione nelle due città.La ripresa del servizio diretto Milano-Torino-Parigi si inserisce in un contesto ditra Italia e Francia, con ricadute dirette sulle regioni Lombardia e Piemonte. Il ritorno di TGV INOUI non solo facilita gli spostamenti dei viaggiatori, ma rafforza il ruolo di Milano e Torino come hub strategici per il turismo, il commercio e gli scambi culturali.Anche durante l'interruzione della linea, il forte legame con il territorio si è manifestato nella208mila passeggeri hanno usufruito dell'offerta sostitutiva di SNCF Voyages Italia, segnale chiaro della necessità di un collegamento ferroviario stabile e diretto tra i due Paesi.Per celebrare questa ripartenza,Un concorso a premi sui canali social di TGV INOUI, mettendo in palio 10 biglietti A/R per Parigi, con estrazione proprio oggi, in concomitanza con le prime circolazioni; aree engagement nelle stazioni di Milano e Torino, per avvicinare il pubblico al tema della mobilità sostenibile. I viaggiatori potranno scoprire i vantaggi ambientali di TGV INOUI e ricevere un kit viaggio sostenibile; una campagna di comunicazione visibile nelle stazioni, metropolitane e sui tram di Milano e Torino, con il claim "Vai a Parigi. Siamo diretti!", un invito a riscoprire il piacere del viaggio e la tratta diretta TGV INOUI tra Italia e Francia.Il servizio TGV INOUI prevedeon fermate a Torino, Oulx, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry, Macon e Parigi Gare de Lyon. Le partenze da Milano sono programmate alle 6:00, 12:10 e 16:10, mentre da Torino alle 7:36, 13:41 e 17:38.Attiva in Italia dal 2011,ha avuto un ruolo centrale nel collegamento ferroviario tra Milano e Parigi, contribuendo alla crescita degli scambi tra i due Paesi. Attualmente, SNCF gestisce oltre il 40% dell'Alta Velocità in Europa e il 22% del traffico ferroviario internazionale, con l'obiettivo di raggiungere il 30% entro il 2030. Questo sviluppo avrà un impatto positivo anche in Italia, con un piano di investimenti per ampliare l'offerta su ulteriori tratte interne e creare nuove opportunità di lavoro e formazione sul mercato italiano. Grazie al suo progetto di espansione con 15 nuovi treni TGVM, SNCF Voyages Italia ha l'ambizione di diventare il terzo operatore sul mercato italiano dell'alta velocità, portando benefici significativi per i viaggiatori su tutto il territorio.