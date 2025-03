Xenia Hotellerie Solutions all’ITB Berlin. Prospettive turismo positive anche nel 2025

Xenia Hôtellerie Solution

(Teleborsa) - Tra il 4 e il 6 marzo si è svolta l’, la principale, che ha evidenziato un anno record di crescita per il turismo internazionale nel 2024, con un. Nonostante l’aumento dei prezzi dovuto all’inflazione, le persone hanno continuato a viaggiare, mantenendo alta la domanda anche per il 2025. La maggior parte dei viaggiatori sceglie ancora gli hotel, con un aumento costante delle prenotazioni dirette; tuttavia, le sistemazioni alternative continuano a guadagnare popolarità.I temi chiave includono la trasformazione digitale, il ruolo dell’intelligenza artificiale nella pianificazione dei viaggi, la crescente influenza dei social media sulle tendenze di viaggio, e l’importanza del turismo sostenibile ed esperienziale. Complessivamente, le, con i viaggiatori che danno priorità alla qualità e a esperienze uniche.Secondo l’Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT), Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti restano i principali mercati che scelgono l’Italia per le vacanze. Una tendenza in forte crescita è ilnegli ultimi 10 anni, con i visitatori stranieri che hannoin queste esperienze solo lo scorso anno.Tra le società italiane presenti alla fiera anche(ISIN: IT0005568487, target price consensus: €5.63), quotata su Euronext Growth Milan, che ha presentato il suodi hospitality company operante nel settore del travel & tourism con servizi di accommodation e una propria catena alberghiera Phi Hotels.