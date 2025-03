Generali, risultato operativo e utile record nel 2024. Il dividendo sale a 1,43 euro

Generali

(Teleborsa) -, colosso italiano dell'assicurazione e dell'asset management, ha chiuso ilconpari a 95,2 miliardi di euro (+14,9%), grazie al significativo incremento di Vita e Danni, superando le attese degli analisti per 94,2 miliardi di euro (secondo un consensus fornito dalla società). Laraggiunge un livello molto positivo a 9,7 miliardi, interamente concentrata nelle linee puro rischio e malattia e unit-linked, in linea con la strategia del Gruppo, riflettendo l'ottima offerta di prodotti e l'efficacia della rete distributiva.Ilrecord in crescita a 7.295 milioni di euro (+8,2%, vs 7.231 milioni di euro attesi dagli analisti), grazie alla performance positiva di tutti i segmenti di business, con un contributo significativo di Asset & Wealth Management. In particolare, il risultato operativo del Vita aumenta a 3.982 milioni di euro (+6,6%) e il New Business Value migliora a 2.383 milioni di euro (+2,3%).L'raggiunge 3.769 milioni di euro (3.575 milioni FY2023 e 3.759 milioni attesi) - il più alto nella storia del Gruppo - grazie al contributo positivo di fonti di utile diversificate. Tale risultato è stato raggiunto nonostante plusvalenze significativamente inferiori rispetto a FY2023. Il risultato netto è pari a 3.724 milioni di euro (3.747 milioni FY2023), dovuto anche alle plusvalenze da dismissioni realizzate nel 2023.Gli(AUM) complessivi del Gruppo crescono significativamente a 863 miliardi di euro (+31,6% FY2023) riflettendo principalmente l'inclusione degli AUM di CHL e la raccolta netta positiva.Il Gruppo conferma la solida posizione patrimoniale, con ilal 210% (220% FY2023), in calo principalmente per l'acquisizione di Liberty Seguros e il programma di riacquisto di azioni proprie da 500 milioni completato nel 2024.Ilche sarà proposto alla prossima Assemblea degli Azionisti è pari a 1,43 euro e sarà pagabile a partire dal 21 maggio 2025, mentre le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 19 maggio 2025. Questo rappresenta un incremento dell'11,7% rispetto allo scorso anno. La proposta di dividendo comporta un'erogazione massima complessiva di 2.172 milioni di euro.