BCE, armonizzate le regole per la gestione delle garanzie dell'Eurosistema

(Teleborsa) - La Banca centrale europea () ha pubblicato ogginelle operazioni di credito dell'Eurosistema, segnando un passo avanti verso un'ulteriore integrazione finanziaria nell'area euro e nell'unione dei mercati dei capitali.Le norme e gli accordi armonizzati dell'Eurosistema e le modifiche alla Documentazione generale entreranno in vigore con il(ECMS), previsto per il 18 novembre 2024.L'ECMS è un sistema unificato per la gestione delle attività mobilitate come garanzia nelle operazioni di credito dell'Eurosistema.di gestione delle garanzie individuali appartenenti alle banche centrali nazionali dei paesi dell'area dell'euro.