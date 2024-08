Kerstin af Jochnick (BCE): c'è "sano dibattito" tra banchieri e supervisori

(Teleborsa) - "Sarebbe certamente sorprendente se i banchieri sostenessero una regolamentazione più severa piuttosto che più permissiva delle loro attività o chiedessero che le loro entità fossero obbligate a detenere più capitale piuttosto che meno capitale. Quindi il fatto che sostengano il contrario dovrebbe essere visto come parte del". Lo ha affermato, membro del Consiglio di Vigilanza della Banca centrale europea (BCE) nella Supervision Newsletter, in risposta a una domanda sul fatto che le banche europee hanno ripetutamente sottolineato che la regolamentazione e la supervisione nell'UE inibiscono la loro attività, soprattutto rispetto alle loro omologhe negli Stati Uniti."Con questo in mente, vorrei fare tre ulteriori osservazioni - ha spiegato - La prima è che abbiamo sentito, quando il quadro di Basilea III è stato rivisto e alle banche è stato richiesto di detenere più capitale di qualità superiore. Gli eventi successivi hanno dimostrato che i timori delle presunte conseguenze macroeconomiche negative erano infondati. In effetti, abbiamo assistito al contrario, con buffer più ampi di capitale di assorbimento delle perdite che riducono la probabilità di crisi bancarie e attenuano l'impatto negativo delle crisi economiche consentendo alle banche di erogare prestiti durante il ciclo in modo più sostenibile"."In secondo luogo, sappiamo che i- secondo af Jochnick - Quindi, se dovessimo confrontare solo banche di importanza sistemica globale, le entità statunitensi sarebbero soggette a requisiti patrimoniali più elevati rispetto alle loro controparti europee. Tuttavia, se prendiamo le altre banche significative nell'unione bancaria e le confrontiamo con le loro omologhe statunitensi di dimensioni simili, allora si verificherebbe il contrario. Ci sono anche prove che suggeriscono che se le banche europee fossero soggette all'attuale quadro prudenziale statunitense, il loro requisito patrimoniale medio sarebbe leggermente più elevato di quanto non sia oggi"."Questo mi porta al mio terzo e forse più importante punto, ovvero che- ha detto la funzionaria della BCE - La scomparsa della Silicon Valley Bank negli Stati Uniti nella primavera del 2023 è stato un esempio lampante dei limiti dell'approccio per le banche statunitensi. La necessità di evitare che le nostre banche siano esposte alle stesse debolezze che abbiamo visto in altre giurisdizioni è una delle ragioni per cui noi della BCE non siamo favorevoli a un allentamento del nostro regolamento rispetto agli standard di Basilea III. Quindi, mentre comprendo le preoccupazioni espresse da alcuni partecipanti del settore in merito a questioni di parità di condizioni e credo che dovremmo impegnarci per rendere le cose il più possibile uniformi su scala globale, la mia conclusione finale sarebbe che "due torti non fanno una ragione".