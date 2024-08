TUI, terzo trimestre positivo con forte domanda estiva

TUI

(Teleborsa) -, colosso tedesco del turismo, ha comunicato che ideldell'anno fiscale 2024 sono stati di 5,8 miliardi di euro, superando l'anno precedente del +9%, supportati da volumi più elevati a prezzi e tariffe migliorati. "Ciò sottolinea ancora una volta la domanda resiliente dei clienti e la popolarità del nostro portafoglio prodotti", si legge nella nota sui conti. Nel corso del trimestre, 5,8 milioni di clienti hanno viaggiato con TUI, con un aumento del +4%. Il fattore di carico medio è aumentato dell'1% al 94%.L'ha registrato l'ottavo trimestre consecutivo di crescita a due cifre, in aumento del 28,9% a 226,1 milioni di euro. La posizione diè leggermente migliorata di 42,1 milioni di euro a 2,1 miliardi di euro al 30 giugno 2024 (30 giugno 2023: 2,2 miliardi di euro), principalmente grazie a un free cash flow positivo.Ledi Markets & Airlines effettuate per l'estate 2024 si sono rafforzate dall'ultimo aggiornamento di maggio, supportate da uno slancio accelerato nelle ultime settimane a prezzi elevati. Dopo la vendita dell'88% della stagione, le prenotazioni sono aumentate del +6% con un ASP in vantaggio del +3%. I primi segnali per le prenotazioni per l'inverno 2024/25 sono "promettenti nei nostri mercati di origine".TUIche punta a una crescita delle vendite di almeno il 10% per l'anno fiscale 2023/2024, fino a fine settembre, con una crescita di almeno il 25% dell'EBIT.