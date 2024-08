B. Riley, maggiore azionista e co-CEO lancia offerta per delisting

B. Riley Financial

(Teleborsa) -, presidente, Co-CEO e maggiore azionista, ha presentato una lettera al board di, banca d'investimento statunitense, proponendo diper un prezzo di acquisto di 7 dollari ad azione (pari a un premio del 40% rispetto al prezzo attuale), con l'obiettivo di revocare le azioni dal Nasdaq.Il banchiere possiededelle azioni ordinarie in circolazione. Nella sua lettera evidenzia che la società si è quotata a 5 dollari ad azione tramite una fusione con Great American Group nel 2014 e da allora ha restituito oltre 20 dollari agli azionisti, inclusi dividendi e riacquisti di azioni. Negli ultimi tre anni, il team ha generato oltre 1,1 miliardi di di dollari di EBITDA operativo."Nonostante la nostra storia di forte esecuzione e creazione di valore, l'attuale paradigma delle società quotate richiede che ci concentriamo su obiettivi a breve termine e chedell'azienda - si legge nella lettera - Di conseguenza, pur essendo estremamente fiducioso nella capacità della società di continuare a eseguire con successo la nostra strategia, ritengo che la società, i suoi clienti e i suoi dipendenti trarrebbero grandi benefici dalla proprietà privata della società".Lunedì le azioni sonodopo che B. Riley ha annunciato unacompresa tra i 435 e i 475 milioni di dollari per il trimestre terminato a giugno. Inoltre, ha avvertito che nel trimestre potrebbe registrare una svalutazione compresa tra i 330 e i 370 milioni di dollari in relazione al suo investimento in Vitamin Shoppe, società madre di Franchise Group.