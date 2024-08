PwC, multa da 15 milioni di sterline in UK per mancata segnalazione di attività sospetta

(Teleborsa) - La(FCA), la corrispondente britannica della CONSOB, haper non aver segnalato all'autorità di regolamentazione la propria convinzione che London Capital & Finance (LCF) potesse essere coinvolta in attività fraudolente. Questa è la prima volta che la FCA multa una società di revisione.Viene spiegato che PwC ha riscontrato. Un dirigente di LCF ha agito in modo aggressivo nei confronti dei revisori e la società ha fornito a PwC informazioni inaccurate e fuorvianti. PwC ha trovato la revisione contabile molto complessa e ha richiesto molto più tempo del previsto per completarla. Le azioni di LCF e il lavoro svolto da PwC sulla revisione contabile hanno portato PwC a sospettare che LCF potesse essere coinvolta in attività fraudolente. "PwCalla FCA il prima possibile, ma non lo ha fatto", si legge in una nota.Alla fine PwC si è convinta che i conti 2016 di LCF fossero accurati. Indipendentemente dal fatto che i suoi sospetti persistessero o meno,le sue precedenti preoccupazioni alla FCA.LCF è entrata in amministrazione controllata nel gennaio 2019 dopo che la FCA ha ordinato alla società di ritirare il materiale promozionale fuorviante per la vendita di mini-bond.perché non avevano ricevuto il quadro completo sui rischi del prodotto. Il Serious Fraud Office ha un'indagine penale aperta sul fallimento di LCF."I. Hanno accesso privilegiato alle informazioni e sono tenuti per legge a segnalare i sospetti di frode alla FCA - ha commentato Therese Chambers, Joint Executive Director of Enforcement and Market Oversight presso la FCA - C'erano una serie di segnali d'allarme che hanno portato PwC a sospettare una frode. Avrebbero dovuto agire immediatamente. La loro incapacità di farlo ha privato la FCA di informazioni potenzialmente vitali".