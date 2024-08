Entrate tributarie e contributive in crescita nel primo semestre del 2024 (+13 miliardi)

(Teleborsa) - Lehanno registrato un significativo, segnando una crescita complessiva dipari a unrispetto allo stesso periodo del 2023. Questo dato è stato comunicato dalla, che ha sottolineato come la dinamica osservata sia frutto di un duplice contributo: une unaTuttavia, la Ragioneria ha precisato cheQuesto perché il termine ordinario per il versamento del saldo e delal primo di luglio, a causa della coincidenza del 30 giugno con una domenica.Il gettito delleIn crescita gli incassi da attivita` di accertamento e controllo (+1.707 milioni di euro, +31,2 per cento). In diminuzione le entrate degli enti territoriali (-1.473 milioni di euro, -5,2 per cento). Le poste correttive - che riducono le entrate del bilancio dello Stato - sono in diminuzione di 571 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2023 (3,1 per cento)Leal momento, le uniche mensilmente monitorabili, nel periodo ammontano a 26.700 milioni di euro e registrano una(-1.473 milioni di euro, -5,2 per cento). In aumento l’addizionale regionale all’Irpef (+524 milioni di euro, +9,4 per cento), l’addizionale comunale all’Irpef (+191 milioni di euro, +9,1 per cento). In diminuzione le entrate Irap (-2.254 milioni di euro, -19,8 per cento).La crescita delle entrate tributarie e contributive èevidenziando una tendenza di ripresa e stabilità finanziaria, nonostante le sfide economiche globali e locali. La Ragioneria Generale dello Stato continuerà a monitorare attentamente la situazione, specialmente in vista del secondo semestre dell'anno.