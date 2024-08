Nokia e TIM collaborano per espandere la copertura 5G in Brasile

Nokia

(Teleborsa) -, multinazionale finlandese attiva nel campo delle telecomunicazioni, è stata(controllata da) perin 15 stati brasiliani a partire da gennaio 2025. Questa partnership aumenterà il numero di comuni con accesso al 5G, portando i vantaggi di una connettività sicura e ad altissima velocità a una popolazione più ampia, si legge in una nota.In base all'accordo, Nokiadal suo portafoglio 5G AirScale leader del settore, tra cui baseband, radio Massive MIMO e prodotti Remote Radio Head. TIM utilizzerà il sistema intelligente MantaRay Networks Management di Nokia, che incorpora funzionalità AI, per un monitoraggio e una gestione della rete migliorati. Nokia fornirà inoltre servizi, tra cui servizi di distribuzione digitale, ottimizzazione e supporto tecnico."Questo accordo rappresenta una pietra miliare significativa nella nostra partnership di lunga data con Nokia, evidenziando la nostra reciproca dedizione all'innovazione tecnologica - ha commentato- Mentre il 5G continua a rivoluzionare la connettività, ci impegniamo a estendere questi progressi a più brasiliani. Ciò avvantaggerà le industrie e i consumatori con nuovi servizi, consolidando la posizione di TIM come principale fornitore 5G del Brasile in base al numero di siti"."Siamo entusiasti di collaborare con TIM per espandere la loro rete 5G in Brasile - ha detto- Questa collaborazione dimostra la nostra dedizione nel fornire tecnologia all'avanguardia che consente a TIM di offrire la connettività 5G più veloce e affidabile ai propri clienti. Le nostre soluzioni radio best-in-class ed efficienti dal punto di vista energetico svolgeranno un ruolo chiave nel raggiungimento di questo obiettivo".