(Teleborsa) - Alcuni, preoccupati per lesempre più intense, chiedono aldi. "Con il caldo estivo così intenso, è insensato iniziare le lezioni a metà settembre. Serve lungimiranza", sostieneproponendo che anche altri settori pubblici si adattino al cambiamento climatico.Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani ha coinvolto, chiedendo un parere scientifico sul rinvio delle lezioni per il 2024/2025, citando ilper studenti e insegnanti, soprattutto i più fragili. "Riteniamo necessarioin modo da ipotizzare soluzioni adeguate e tempestive", scrive il presidenteTuttavia, moltefermamente a un'estensione della pausa estiva, già troppo lunga. Sottolineano gli, che gravano sulle famiglie, e la. Una petizione contro il prolungamento delle vacanze scolastiche haevidenziando come una pausa così lunga possa aumentare le disuguaglianze e compromettere le competenze dei bambini e adolescenti.