Lavoro, crisi dei talenti: il 70% delle PMI non trova personale qualificato

(Teleborsa) - Ilsta attraversando una fase critica, conche si trovano ad affrontare. Questa allarmante statistica emerge da una recente e approfondita ricerca condotta dall'su un campione di 981 PMI italiane.Le radici di questa crisi sono molteplici e complesse:. Lo scenario si fa ancora più critico considerando le proiezioni future. Lo studio I-AER prevede infatti che, tra il 2024 e il 2028, il mercato del lavoro italiano richiederà tra i 3,1 e i 3,6 milioni di nuovi occupati."Quotidianamente, riceviamofrustrate da ricerche di talenti infruttuose. Questa crisi di reclutamento non discrimina: colpisce ugualmente gli sviluppatori software, gli operai specializzati, i carpentieri e persino i cuochi", commenta, una rinomata società internazionale di head hunting, offrendo una prospettiva dall'interno del mondo del lavoro.Di fronte a questa sfida,: Le aziende devono lavorare sulla propria immagine per attrarre i migliori talenti.In un mercato con scarsità di candidati qualificati, gli head hunter possono fare la differenza grazie ai loro network estesi e all'accesso a candidati passivi.È fondamentale adottare approcci più sofisticati e mirati nella ricerca e valutazione dei candidati."Nel contesto attuale", conclude Adami, "l'non è più sufficiente. Le aziende devono esserecompletamente le loro strategie di acquisizione dei talenti per rimanere competitive".Questo scenario rappresenta sia una sfida che un'opportunità per il tessuto imprenditoriale italiano. Le PMI che sapranno adattarsi e innovare i loro processi di reclutamento non solo supereranno la crisi attuale, manei loro rispettivi settori, pronti a guidare la ripresa e la crescita economica del paese.