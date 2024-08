Transizione digitale a rischio: mancano 362mila lavoratori con competenze avanzate

(Teleborsa) - Larischia di subire un brusco rallentamento a causa della. Secondo un’indagine di, le aziende necessitano di 699mila lavoratori con competenze digitali avanzate, ma non riescono a trovarne più della metà (51,8%). In totale, mancano all'appello ben 362mila figure professionali capaci di gestire tecnologie cruciali come l'intelligenza artificiale, il cloud computing, l'Industrial Internet of Things (IoT), la data analytics, i big data, la realtà virtuale e aumentata, e la blockchain.La situazione è particolarmente, dove il 54,9% delle posizioni che richiedono competenze digitali rimangono scoperte. A livello regionale,, seguito da Friuli-Venezia Giulia (62,6%), Umbria (60,3%), Marche (57,1%), Veneto (56,3%) ed Emilia-Romagna (55,8%). Sul piano provinciale, Bolzano registra la percentuale più alta di posti non coperti (69,2%), seguita da Trieste (68,3%) e Terni (67,5%)."Le nostre aziende devono poter contare su lavoratori in grado di padroneggiare le nuove tecnologie", affermaPer affrontare la carenza di personale,come aumenti salariali (32,6%), flessibilità degli orari di lavoro (28,5%) e collaborazioni con scuole tecniche e professionali (24,9%). Confartigianato sottolinea che il 72% dei lavoratori necessari alle piccole imprese deve avere un titolo di studio tecnico o scientifico, come un diploma professionale o una laurea STEM.