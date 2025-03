Ethica Group lancia la divisione infrastrutture guidata da Roberto Segantin

Santander

Société Générale

(Teleborsa) -, società indipendente specializzata nella realizzazione di operazioni di finanza straordinaria e nell'investimento diretto nel capitale di rischio di imprese italiane, ha, nuovo punto di riferimento nel mid-market per le operazioni di debito e M&A finalizzate a sostenere la transizione energetica e digitale, favorendo investimenti per la crescita infrastrutturale.della nuova iniziativa, nonché Partner di Ethica Advisory, sarà Roberto Segantin, che vanta un'esperienza pluriennale in M&A e Investment Banking, con un focus particolare nel comparto della transizione energetica e delle infrastrutture di trasporto, digitali e sociali.Segantin ha ricopertopressoCorporate & Investment Banking in Italia, ultimo in ordine temporale in qualità di Managing Director, responsabile per l'attività di M&A e il coverage dei fondi di private equity. Precedentemente ha maturato esperienze anche in, Banca IMI e Accenture."Sono entusiasta di guidare Ethica NextInfra Advisory, una realtà nata con l'obiettivo di supportare la crescita e l'evoluzione delle infrastrutture strategiche in Italia - ha detto Segantin - La transizione energetica, la digitalizzazione e lo sviluppo di infrastrutture sostenibili sono sfide centrali per il futuro e il nostro ruolo sarà quello di affiancare investitori e operatori con soluzioni di advisory innovative e su misura. Con l'esperienza e il track record di Ethica Group,".