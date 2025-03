Trasformazione digitale Azerbaijan, TIM firma MOU con IDDA

TIM

(Teleborsa) -l'Agenzia per l'Innovazione e lo Sviluppo Digitale del Ministero dello Sviluppo Digitale e dei Trasporti della Repubblica dell'Azerbaijan, hanno firmato unhe mira a favorire la trasformazione digitale e migliorare le iniziative di sicurezza informatica in tutto l'Azerbaijan. Alla cerimonia di firma a Baku ha partecipato anche Luca Di Gianfrancesco, Ambasciatore d'Italia in Azerbaijan,- spiega la nota - prevede l'impegno reciproco a collaborare nell'implementazione di soluzioni innovative basate su connettività avanzata e IoT, di iniziative di sicurezza informatica e tecnologie di comunicazione quantistica, promuovendo attivamente l'imprenditorialità e sviluppando il capitale umano locale attraverso competenze e risorse condivise. TIM e IDDA hanno inoltre avviato discussioni incentrate sull'ingresso potenziale del Gruppo italiano nel mercato azero, con l'obiettivo di aprire la strada alla partecipazione attiva nel panorama digitale del Paese."Questa collaborazione con TIM rappresenta una pietra miliare nel percorso di trasformazione digitale dell'Azerbaijan. Sfruttando la competenza tecnologica di TIM e le nostre capacità locali, puntiamo ad accelerare il cammino dell'Azerbaijan verso l'affermazione come hub regionale dell'innovazione, generando benefici significativi per le nostre imprese e comunità. I nostri sforzi congiunti miglioreranno notevolmente la connettività e favoriranno una crescita economica sostenibile, posizionando l'Azerbaijan come centro prominente per l'innovazione", ha dichiarato, Consigliere del Presidente di IDDA."TIM è un Gruppo leader nella transizione digitale e in settori tecnologici di avanguardia come connessioni avanzate, IoT, cybersicurezza e tecnologia quantistica. Questa collaborazioneLavoreremo con IDDA per migliorare lo sviluppo digitale della regione a partire dalla posizione strategica e dal robusto potenziale economico dell'Azerbaijan", ha dichiaratoChief Public Affairs, Security and International Business di TIM.Le parti si impegnano inoltre a cooperare