Wells Fargo vende a Trimont la sua attività di servicing di mutui commerciali

Wells Fargo

(Teleborsa) -, la quarta più grande banca statunitense, ha stipulato unil segmento di servizi di terze parti non-agency della sua attività Commercial Mortgage Servicing (CMS) a, fornitore specializzato di servizi per prestiti immobiliari commerciali.L'operazione, il cui valore non è stato reso noto, dovrebbe, e porterà Trimont a gestire oltre 715 miliardi di dollari in prestiti immobiliari commerciali negli Stati Uniti e a livello internazionale.Wells Fargoi prestiti delle agenzie/imprese sponsorizzate dal governo (GSE) e i prestiti detenuti nel suo bilancio."Questa transazione è coerente con la strategia di Wells Fargo di- ha affermato Kara McShane, Vicepresidente esecutivo e responsabile di Wells Fargo Commercial Real Estate - Restiamo impegnati nella nostra attività immobiliare commerciale leader di mercato e continueremo a servire i nostri clienti con un'ampia gamma di capacità di prestito, consulenza e mercati dei capitali, sfruttando al contempo il nostro franchising per far crescere la nostra banca aziendale e di investimento".