HKEX, profitti in calo del 3% nel primo semestre. Accelerazione nel 2° trimestre

(Teleborsa) - Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) società che gestisce il mercato di Hong Kong e altre società come il London Metal Exchange, ha chiuso ildel 2024 cone altri redditi pari a 10.621 milioni di dollari, sullo stello livello del primo semestre 2023. Ilè stato del 73%, 2 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'attribuibile agli azionisti è stato di 6.125 milioni di dollari, il 3% in meno rispetto a un anno fa."HKEX ha avuto una prima metà dell'anno solida, condel mercato e dell'attività di trading, guidando i ricavi e profitti record del secondo trimestre - ha commentato la- La strategia di diversificazione del gruppo ha continuato a produrre risultati, sostenuta da volumi record nel nostro mercato dei derivati ??e da un guadagno del 29% anno su anno nei volumi medi giornalieri addebitabili LME nel primo semestre. L'attività di raccolta fondi è rimasta resiliente e ha mostrato segnali di riscaldamento, con il secondo trimestre che ha visto un aumento del 50% trimestre su trimestre nelle nuove quotazioni e un aumento del 79% nei fondi IPO raccolti".