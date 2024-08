Japan Tobacco acquisterà Vector Group per 2,4 miliardi di dollari

Vector Group

(Teleborsa) -(JT), una delle principali compagnie produttrice di sigarette del Giappone, ha raggiunto un(VGR), la quarta più grande azienda di tabacco negli Stati Uniti.JT intende acquisire il 100% del capitale azionario in circolazione di VGR per un prezzo per azione di 15,00 dollari, che rappresenta una transazione di valore azionario totale stimata in circa(circa 378 miliardi di yen). La transazione, che è supportata all'unanimità dal consiglio di amministrazione di VGR, dovrebbe essere completata entro la fine dell'attuale anno fiscale di JT Group, che si concluderà il 31 dicembre 2024, subordinatamente al ricevimento delle approvazioni antitrust e al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.Dopo il closing, VGR sarà una sussidiaria consolidata interamente posseduta da JT eLa transazione, il secondo più grande mercato del tabacco in termini di vendite nette e uno dei più redditizi a livello mondiale. Inoltre, si prevede che rafforzerà la posizione finanziaria del gruppo attraverso profitti e flussi di cassa in valuta forte a medio e lungo termine."Questa transazione aumenterà significativamente la nostra presenza negli Stati Uniti,e dandoci la piena proprietà di due dei primi 10 marchi di sigarette statunitensi - ha affermato Eddy Pirard, CEO di JT International - La transazione ci consentirà anche di rafforzare la nostra rete di distribuzione e creare opportunità strategiche a medio e lungo termine per aumentare la nostra competitività in questo importante mercato del tabacco".