La banca centrale thailandese lascia i tassi invariati al 2,50%

(Teleborsa) - Il Monetary Policy Committee (MPC) dellaha votato 6 a 1 per. Un membro del MPC ha votato per tagliare il tasso di riferimento di 25 punti base.La banca centrale prevede che l'economia thailandese si espanderà come previsto,, mentre le esportazioni complessive si stanno gradualmente riprendendo. Inoltre, prevede che l'inflazione tornerà all'intervallo target entro la fine del 2024.La maggioranza del Comitato ritiene che l'attuale tasso di interesse di riferimento sia coerente con l'economia che converge verso il suo potenziale, nonché favorevole alla salvaguardia della stabilità macro-finanziaria. La maggior parte dei membri, pertanto, ha votato per mantenere il tasso di riferimento in questa riunione. Tuttavia, è "che potrebbe avere un impatto sulle condizioni finanziarie e sull'economia", viene sottolineato.Un membro ha votato per tagliare il tasso di riferimento per riflettere la minore crescita potenziale della Thailandia a seguito di sfide strutturali e per alleviare in parte l’onere del servizio del debito per i mutuatari, si legge nel resoconto della riunione.