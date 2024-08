Target migliora guidance sull'utile dopo secondo semestre in crescita

Target

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore della grande distribuzione, ha comunicato che lesono aumentate del 2 percento nel secondo trimestre (terminato il 3 agosto), riflettendo un aumento delle vendite nei negozi comparabili dello 0,7 percento e un aumento delle vendite digitali comparabili dell'8,7 percento. Ildi 25,5 miliardi di dollari è stato del 2,7 percento superiore rispetto all'anno scorsoIldi 1,6 miliardi di dollari è stato del 36,6 percento superiore rispetto all'anno scorso, guidato dalla crescita delle vendite e da un tasso di margine lordo più elevato."Ci siamo impegnati a tornare a crescere nel secondo trimestre e, espandendo i margini operativi e aumentando l'EPS di oltre il 40% rispetto all'anno scorso. È importante sottolineare che la nostra crescita è stata guidata interamente dal traffico nei negozi e dai nostri canali digitali, con una crescita a due cifre nei nostri servizi di consegna in giornata", ha affermato, presidente e amministratore delegato di Target."Abbiamo anche assistito a un, in particolare nell'abbigliamento, e stiamo assistendo a una continua forza nella bellezza - ha aggiunto - Guardando al futuro, anche se manteniamo le prospettive misurate che ci hanno servito bene, ci concentriamo sulla costruzione di questo slancio positivo eseguendo la nostra strategia e fornendo la combinazione unica di novità e valore che i consumatori possono trovare solo da Target".Per il, la società prevede un aumento dello 0-2 percento nelle sue vendite comparabili e un EPS reported e rettificato di 2,10-2,40 dollari.Mentre Target ritiene che il suo intervallo didi un aumento dello 0-2 percento nelle sue vendite comparabili rimanga appropriato, ora ritiene che l'aumento sarà più probabilmente nella metà inferiore di tale intervallo. Tuttavia, sulla base di una solida performance di profitto nella prima metà dell'anno, ora prevede unper l'intero anno di 9,00-9,70 dollari, in aumento rispetto all'intervallo precedente di 8,60-9,60 dollari.