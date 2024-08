Toll Brothers in denaro grazie a risultati oltre attese e giudizio UBS

Toll Brothers

(Teleborsa) - Ottima giornata per, che avvia le contrattazioni odierne in vantaggio del 3,62%, dopo aver annunciato risultati trimestrali migliori delle aspettative. Il costruttore di case di lusso ha chiuso il terzo trimestre con un utile per azione di 3,60 dollari, superando di 29 cents il consensus (3,31 USD).I ricavi si sono attestati a 2,73 miliardi di dollari, contro una stima di consenso di 2,71 miliardi di dollari. Il margine lordo adjusted si è portato al 28,8% superando il consensus del 27,6%.Grazie a questi numeri, UBS ha confermato il suo giudizio Buy sul titolo ed un target price di 154 dollari per azione.