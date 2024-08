BofA: afflussi verso fondi obbligazionari ESG hanno già superato l'intero 2023

Bank of America

(Teleborsa) -ha registrato un, il più alto afflusso mensile da marzo. Lo afferma(BofA), sottolineando che gli afflussi obbligazionari ESG totali da inizio anno hanno ora raggiunto 38,4 miliardi di dollari, ampliando il vantaggio rispetto agli afflussi totali del 2023 di 31,6 miliardi di dollari.L'. Gli afflussi cumulativi verso fondi obbligazionari ESG hanno raggiunto 302 miliardi di dollari, in aumento del 15% YTD. L'AUM nei fondi obbligazionari ESG globali è di 698 miliardi di dollari a luglio 2024, in aumento di 56 miliardi YTD. I fondi obbligazionari ESG rappresentano ora il 12,9% di tutti i fondi obbligazionari. In base all'AUM, il 6,3% del totale dei fondi obbligazionari è ora in fondi obbligazionari ESG.I fondi obbligazionari ESG dell'hanno registrato gli afflussi mensili più elevati a luglio, con 4,1 miliardi di dollari, portando gli afflussi YTD a 23 miliardi. Gli afflussi cumulativi nei fondi obbligazionari ESG nell'Europa occidentale hanno raggiunto 142 miliardi, in aumento del 27% anno su anno. Gli AUM hanno raggiunto 393 miliardi, in aumento del 22% anno su anno. Oltre il 22% dei fondi obbligazionari sono ora fondi ESG, poiché il numero di fondi obbligazionari ESG è aumentato di 59 YTD. Il 34% degli afflussi dei fondi obbligazionari europei YTD è stato verso fondi ESG.I fondi obbligazionari ESGhanno registrato il loro ottavo afflusso mensile consecutivo di 1,8 miliardi di dollari a luglio, il più forte da febbraio 2022. Gli afflussi YTD sono ora di 8,6 miliardi, superando di gran lunga gli afflussi totali del 2023 di 2,3 miliardi. Gli AUM sono saliti a 110 miliardi, in crescita del 15% anno su anno. Gli afflussi cumulativi nei fondi obbligazionari ESG negli Stati Uniti sono saliti a 59 miliardi a luglio 2024. Gli afflussi ESG hanno rappresentato il 3% degli afflussi totali YTD, il triplo dell'1% registrato un anno fa.