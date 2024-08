Chanel acquista il 25% del marchio di orologi di lusso MB&F

(Teleborsa) - La casa di moda pariginaha siglato unnel marchio svizzero di orologi di lusso Max Busser & Friends (). I termini finanziari dell'accordo non sono stati divulgati.Ildetiene ladi MB&F con il 60%, mentre il suo socio Serge Kriknoc detiene il 15%."Era nostra responsabilità, nel contesto molto favorevole di oggi e con il nostro team dirigenziale al culmine, compiere questo, un'evoluzione naturale per un'azienda che celebra il suo 20° anniversario l'anno prossimo - ha dichiarato Maximilian Büsser, fondatore di MB&F - Oltre a consentirci di perseguire il nostro percorso indipendente, libero da qualsiasi pressione sulla crescita, l'investimento di Chanel rafforzerà le nostre operazioni fornendo accesso, quando necessario, al loro più ampio ecosistema e alla rete di fornitori specializzati".Questo annuncioda parte di Chanel nei marchi di orologeria di alta gamma Romain Gauthier (2011) e F.P. Journe (2018), creando un ecosistema esperto di orologiai e fornitori di componenti, che sono gestiti in modo indipendente."Siamo lieti di firmare una partnership strategica con MB&F che condivide gli stessi valori di indipendenza, creatività ed eccellenza - ha commentato Frédéric Grangié, presidente di Chanel Watches & Fine Jewellery - L'annuncio fa parte della nostra strategia a lungo termine per continuare a preservare, sviluppare e investire in know-how e competenze specialistiche,".