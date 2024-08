Cube Labs, investitore istituzionale sottoscrive tranche AuCap per 250 mila euro

Cube Labs

(Teleborsa) -, venture builder quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha perfezionato un'lanciato a giugno.Nell'ambito di questa operazione, unha sottoscritto ulteriori 113.636 azioni ordinarie di nuova emissione ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a 2,20 euro, per un controvalore complessivo di. Pertanto, tenuto conto delle azioni già sottoscritte, il totale delle azioni emesse derivanti dall'aumento di capitale ammonta a 388.350, pari al 15,21% delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di 854.370 euro."Siamo estremamente soddisfatti di questa ulteriore sottoscrizione, che conferma il continuo interesse del mercato nei confronti di Cube Labs - ha commentato l'- Questo risultato rafforza la nostra capacità di attrarre risorse strategiche per sostenere lo sviluppo e l'innovazione delle nostre attività. Siamo certi che l', ci permetterà di proseguire con determinazione nel nostro percorso di crescita e consolidamento nel settore healthcare".