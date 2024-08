Precariato, Pacifico (Anief): “doppio canale reclutamento per mettere fine a supplentite

(Teleborsa) -, presidente nazionaleè intervenuto all’interno della trasmissione radiofonica Rai Zapping per dire la sua circa la proposta di aprire le scuole ildi far riaprire la scuola a ottobre, il leader del giovane sindacato rappresentativo ha detto che si tratta anche di salvaguardare la “qualità della didattica; infatti, non ci interroghiamo sul fatto se il tempo scuola è speso bene. Abbiamo lanciato questa idea, che ovviamente per forza di cose non riguarderebbe quest’anno scolastico ormai alle porte, a cui non è estraneo il nostro Paese, visto che negli anni ’60 e ’70 le classi aprivano i battenti a ottobre. Bisognerebbe rimodulare il tutto, senza però andare oltre metà giugno”.il sindacalista autonomo ha affermato che “gli stipendi sono tra i più bassi d’Europa, oggi fare la professoressa o il professore non è più il sogno nel cassetto di ragazze e ragazzi. Lo stipendio è un metro importante. La nostra scuola è precaria da cinquant’anni e non va bene. Ricordiamo che, a causa della reiterazione dei contratti a termine, vi è una procedura di infrazione da 10 anni sull’Italia. Un posto su due sul sostegno è dato ai precari, perché non si vuole riconoscere l’organico su posti di diritto ma in deroga. Questo porta a una precarizzazione della scuola., ha concluso Pacifico.