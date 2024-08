OPAS Unieuro, CONSOB approva documento di offerta. Al via il 2 settembre

Fnac Darty

Unieuro

(Teleborsa) - In relazione all'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio (OPAS) promossa dae RUBY Equity Investment sulle azioni, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, gli offerenti hanno comunicato cheIl periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, corrispondente a 40 giorni di borsa aperta, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del2024 e avrà termine alle ore 17.30 (ora italiana) del2024, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe del periodo di adesione.Qualora siano soddisfatte le relative condizioni, il periodo di adesione dovrà essereper 5 giorni di borsa aperta e precisamente, salvo eventuali proroghe del periodo di adesione, per le sedute del 4, 5, 6, 7 e 8 novembre 2024.Gli offerenti riconosceranno unper ciascuna azione Unieuro portata in adesione pari a: 9,00 euro; e 0,1 azioni Fnac Darty di nuova emissione quotate sull'Euronext Paris. Le azioni Fnac Darty offerte come componente in azioni avranno godimento regolare, apparterranno alla stessa categoria e avranno gli stessi diritti delle azioni di Fnac Darty esistenti alla data della loro emissione.