Alfonsino, nuova partnership con Eté Supermercati per spesa online

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha raggiunto un accordo di collaborazione con Moderna 2020, società proprietaria di supermercati a marchio Grand Eté, Eté Prime ed Eté Smarty.Questo accordo, si lege in una nota, prevede l'attivazione del servizio di consegna a domicilio presso 36 punti vendita, sia diretti che in franchising, presentì nelle località servite da Alfonsino.Nello specifico, l'accordo prevede l'attivazione del servizio inizialmente nella città di Salerno, con l'obiettivo di estendere successivamente il servizio ad altri 35 punti vendita a marchio Eté, presenti nelle località servite da Alfonsino."Siamo entusiasti di questa nuova partnership co Moderna 2020", ha commentatoCEO di Alfonsino. "Siamo certi che l'integrazione dei loro punti vendita nel nostro sevizio di consegna a domicilio, aggiungerà un valore significativo all'esperienza del cliente di alfonsino".