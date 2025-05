SSC Napoli e BPER Banca insieme: al via una partnership all'insegna dell’innovazione e della passione azzurra

(Teleborsa) - Laannunciano unache durerà fino al termine della stagione 2026-2027. Grazie a questo accordo, BPER metterà a disposizione dei tifosi partenopei, progettati su misura per rispondere alle loro esigenze. I supporter azzurri saranno al centro delle attività di marketing che i due brand svilupperanno nei prossimi mesi.In particolare,: strumenti pensati non solo per effettuare pagamenti, ma anche per accedere a esperienze esclusive e vantaggi speciali, all’interno di un ecosistema digitale integrato con il programma di loyalty del Napoli. Un progetto che unisce tecnologia, passione calcistica e servizi finanziari, offrendo ai tifosi un’esperienza che va oltre la semplice presenza allo stadio, accompagnandoli nella quotidianità. L’accordo prevede inoltre una forte visibilità del marchio BPER durante le partite allo stadio Diego Armando Maradona, con presenza sui led a bordo campo, nei backdrop delle interviste e su tutti i canali di comunicazione, sia online che offline, del Club."Questa partnership rappresenta per BPER Bancaun’esperienza che sappia unire i valori del Napoli e l’innovazione bancaria, creando proposte capaci di accompagnare le persone nella loro quotidianità con servizi esclusivi e distintivi", ha dichiarato– "Il nostro impegno è quello di, trasformando il legame con il Club in una nuova forma di relazione e valore"."Siamo particolarmente soddisfatti di poter annunciare questo accordo che", ha commentato"Il Club sta entrando in una nuova fase di sviluppo del business dove l’innovazione sarà al centro di tutte le nostre nuove iniziative di marketing. Nei prossimi mesi lanceremo le nuove carte di pagamento BPER che si collegheranno alla nostra nuova piattaforma di Membership, così da. Il nostro obiettivo è sempre quello di mettere i nostri tifosi al centro della nostra strategia di sviluppo del brand Napoli in Italia e nel mondo".