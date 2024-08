Auto, il Canada annuncia dazi del 100% su veicoli elettrici cinesi

(Teleborsa) - Dopo la decisione degli Stati Uniti e le misure annunciate dall'Unione europea, ilha annunciato che Ottawa imporrà una"Penso che sappiamo tutti che la Cina non sta giocando secondo le stesse regole. Ciò che è importante è che lo stiamo facendo in linea e in parallelo con altre economie in tutto il mondo", ha spiegatoaggiungendo che il Canada imporrà anche unaLa decisione segue laaperta un mese fa.Per fronteggiare le sfide poste dai produttori cinesi che – ha affermato il– beneficiano di "politiche e pratiche sleali e anti-mercato", il Canada sta agendo "di concerto con altre economie del mondo".Nel dettaglio laverrà applicata ad auto, camion, autobus, furgoni elettrici per le consegne e ad alcuni modelli ibridi al fine – ha sottolineato Trudeau – di "difendere i posti di lavoro e gli interessi canadesi".dal momento che, grazie a un accordo di libero scambio, la maggior parte della produzione canadese di veicoli leggeri è destinata al mercato statunitense. Come ha evidenziatogli Usa assorbono oltre il 75% delle esportazioni canadesi.Guardando ai numeri, nel 2023, sulla spinta di, l'import di veicoli cinesi in Canada ammonta a 1,6 miliardi di dollari.