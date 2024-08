Al Senato l'esame del Decreto Omnibus: misure fiscali e economiche in arrivo

(Teleborsa) - Partirà molto probabilmente la prossima settimana, al Senato, l'esame del, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto, che contiene misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.Il provvedimento, annunciato in Aula a Palazzo Madama in una breve seduta del 13 agosto, è stato assegnato alleTra le misure del decreto,(in aggiunta agli 1,8 miliardi già stanziati) dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2024, per il finanziamento del credito d'imposta per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica, l'innalzamento da 100.000 a 200.000 euro annui dellaper i 'paperoni' che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, la proroga delle agevolazioni Iva previste per le associazioni sportive dilettantistiche.