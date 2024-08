Brunello Cucinelli, ricavi primo semestre crescono a doppia cifra, Conferma stime 2024

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -chiude il primo semestre conpari a 620,7 milioni di euro, con ottimi risultati di vendita in crescita del 14,1% a cambi correnti (+14,7% a cambi costanti) rispetto al primo semestre 2023.L'pari a 104,6 milioni di Euro è in crescita del 19,3% rispetto a 87,7 milioni di Euro al 30 giugno 2023, con una marginalità del 16,9% in aumento rispetto al 16,1% del 30 giugno 2023.L'pari a 66,1 milioni di Euro (incidenza del 10,6%), in crescita del +31,1% rispetto all’Utile Netto dello scorso anno, sterilizzato dagli effetti di una plusvalenza straordinaria.Gli investimenti sonno pari a 44,8 milioni di Euro (34,9 milioni di Euro al 30 giugno 2023), parte dell’importante piano che supporterà il nostro progetto di crescita e garantirà la capacità produttiva per il prossimo decennio.L'caratteristico è pari a 68,7 milioni di Euro (38,6 milioni di Euro al 30 giugno 2023)."L’ottima salute del brand e le vendite molto interessanti che stiamo riportando nelle boutique, si legge in una nota. ci consentono di confermare una bella crescita dei ricavi attesi per il 2024 intorno al +10%".