Sostenibilità, UE: "Nel 2023 il consumo di materie prime è diminuito del 5 percento"

(Teleborsa) - Nel 2023 il consumo di materie prime nell'UE è diminuito del 5 percento (14,1 tonnellate pro capite) rispetto al 2018 (14,9 tonnellate pro capite). La quota di materie prime secondarie rispetto a tutti i fattori produttivi nell'economia ("tasso di circolarità") si è attestata all'11,5 percento nel 2022. Ciò significa che non ci sono stati cambiamenti dal 2017. Inoltre, nel 2021 il valore aggiunto lordo nel settore dei beni e dei servizi ambientali è aumentato di 0,28 punti percentuali (pp), passando dal 2,24 percento nel 2016 al 2,52 percento del PIL. È quanto emerge da un"I– si legge nel report – hanno ampi impatti ambientali e sociali. L'obiettivo di sviluppo sostenibile 'Consumo e produzione responsabili' (SDG 12) richiede un'azione su molti fronti, tra cui l'adozione di pratiche sostenibili da parte delle imprese, la promozione di pratiche di appalto sostenibili da parte dei responsabili politici e stili di vita rispettosi dell'ambiente dei consumatori. Il monitoraggio dell'SDG 12 nel contesto dell'UE si concentra sui progressi compiuti nel dissociare gli impatti ambientali dalla crescita economica, nel promuovere l'economia verde e nel contrastare la produzione e la gestione dei rifiuti.Ilindica la quantità di estrazione necessaria per produrre i prodotti richiesti dagli utilizzatori finali nella zona geografica di riferimento. Nel 2023 irappresentano la percentuale più elevata del 52,3 percento, seguiti dalla(21,8 percento), dai(18,1 percento) e dai(7,8 percento).La Commissione europea ha recentemente adottato un importanteL'obiettivo è rafforzare la resilienza degli ecosistemi naturali in tutta l'UE, aiutare meglio l'Europa ad adattarsi ai cambiamenti climatici e garantire una sicurezza alimentare e materiale duratura.