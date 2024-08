Auto elettriche: i dazi spingono la Cina verso i mercati emergenti

(Teleborsa) - Istanno adattando le loro strategie diin risposta ai. Le aziende stanno ora orientando le loro esportazioni verso i mercati emergenti in Asia, Centro e Sud America e Medio Oriente, come evidenziato dal recenteSecondo l'analisi dell'agenzia di rating, questa nuova direzione comportatra cui quelli geopolitici, di esecuzione e costi, di adeguatezza del mercato e normativi. Le tensioni tra Cina e Occidente, infatti, rischiano di intensificarsi ulteriormente, soprattutto perché i produttori cinesi continuano a essere, che rendono i loro veicoli altamente competitivi a livello globale.In questo contesto, la strategia di espansione dei produttori cinesi verso i mercati emergenti è già visibile nei numeri. Durante la prima metà del 2024, icome principale destinazione delle esportazioni cinesi di veicoli elettrici. Secondo i dati doganali cinesi, lerispetto all'anno precedente, raggiungendo circa un milione di unità, con una crescita trainata da un incremento di 263.000 unità nei mercati emergenti, compensando il calo in altre regioni.In particolare,seguita dall’e dalLa quota dell’Unione Europea è scesa dal 37,5% del 2023 al 23,5% nel 2024, con paesi come Brasile e Messico in testa alla crescita delle importazioni.Oltre a espandere le esportazioni, i, in, per aggirare i dazi imposti dalle economie sviluppate. Questi investimenti, incentivati da programmi locali, mirano ae la, contribuendo all'occupazione e alla crescita economica.Tuttavia,. Oltre ai rischi geopolitici, ci sono preoccupazioni legate all’esecuzione e ai costi, nonché alla mancanza di infrastrutture adeguate per supportare la diffusione su larga scala dei veicoli elettrici in molti mercati emergenti. Inoltre, le differenze normative tra Cina e i mercati di esportazione possono creare ulteriori ostacoli per i produttori cinesi.Secondo Moody’s, "espandendo la loro portata geografica, i produttori cinesi di veicoli elettrici avranno maggiori possibilità di". "La forte concorrenza interna sta erodendo la redditività dei produttori cinesi di veicoli elettrici nonostante la forte domanda", ha affermato. "Questa sfida, insieme al desiderio di crescere su larga scala, li sta spingendo ad".