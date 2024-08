Ferretti, si dimette Presidente Tan Xuguang al suo posto cooptato Jiang Kui

Ferretti

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato la, che si è dimesso dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e consigliere non indipendente e non esecutivo.Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato lain capo a Jiang Kui e che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.Al neo-nominato consigliere Jiang Kui – che resterà in carica sino alla prossima Assemblea dei soci -, oltre naturalmente al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’esercizio della carica, cui Jiang Kui ha dichiarato di rinunciare. Jiang Kui, alla data odierna,nella Società e nel Gruppo.: Jiang Kui (Presidente, non esecutivo), Xu Xinyu (esecutivo), Piero Ferrari (non esecutivo), Alberto Galassi (esecutivo), Stefano Domenicali (indipendente non esecutivo), Zhang Quan (non esecutivo), Jiang Lan (non esecutivo), Zhu Yi (indipendente non esecutivo), e Patrick Sun (indipendente non esecutivo)