Intel nomina il veterano dell'industria Lip-Bu Tan come CEO

Intel

Cadence Design Systems

(Teleborsa) - Il board di, colosso statunitense dei semiconduttori che sta attraversando una fase di difficoltà, ha, un affermato leader tecnologico con una profonda esperienza nel settore dei semiconduttori, come. Succede ai co-CEO ad interim David Zinsner e Michelle (MJ) Johnston Holthaus. Tan tornerà anche nel consiglio di amministrazione di Intel dopo essersi dimesso dal consiglio nell'agosto 2024.rimarrà vicepresidente esecutivo e direttore finanziario, erimarrà amministratore delegato di Intel Products., che ha assunto il ruolo di presidente esecutivo ad interim del consiglio durante la ricerca di un nuovo amministratore delegato, tornerà a essere presidente indipendente del consiglio quando Tan diventerà amministratore delegato.Tan è un investitore tecnologico di lunga data e un dirigente ampiamente rispettato con, nonché relazioni profonde nell'ecosistema Intel. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di CEO didal 2009 al 2021, dove ha guidato una reinvenzione dell'azienda e guidato una trasformazione culturale incentrata sull'innovazione incentrata sul cliente. Durante il suo periodo da CEO, Cadence ha più che raddoppiato i suoi ricavi, ampliato i margini operativi e ottenuto un apprezzamento del prezzo delle azioni di oltre il 3.200%. Tan è stato membro del board di Cadence per 19 anni, dalla sua nomina nel 2004 fino al suo servizio come presidente esecutivo dal 2021 al 2023 dopo il suo mandato da CEO."Sono onorato di entrare a far parte di Intel come CEO - ha detto Tan - Nutro un enorme rispetto e ammirazione per questa azienda iconica ein modi che servano meglio i nostri clienti e creino valore per i nostri azionisti"."Intel ha una, una vasta base di clienti installata e una solida impronta di produzione che si rafforza di giorno in giorno mentre ricostruiamo la nostra roadmap della tecnologia di processo - ha continuato Tan - Non vedo l'ora di entrare a far parte dell'azienda e di proseguire il lavoro svolto dall'intero team Intel per posizionare la nostra attività per il futuro".