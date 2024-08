Officine Mak vende a Logicor e Kryalos area strategica a Fara Gera D'Adda (Bergamo)

(Teleborsa) -specializzata nella rigenerazione urbana e riqualificazione di grandi aree dismesse, annuncia la vendita a– tra i principali proprietari, gestori e sviluppatori di immobili logistici in Europa – e– societa` privata e indipendente di gestione del risparmio con 12.5 miliardi di euro di AuM e tra le SGR piu` importanti – di un terreno di oltre 51mila mq, situato a Fara Gera D'Adda (Bergamo), che ospitera` un immobile di 25mils mq a destinazione industriale.Il sito, rilevato attraverso il– fondo di investimento immobiliare gestito da Kryalos SGR e partecipato da Logicor –, si trova in un'area altamente strategica a soli 35 km da Milano, vicino agli aeroporti di Linate e Orio al Serio e non distante da Malpensa. Il terreno, inoltre, dista appena 12km dall'ingresso dell'A58 Tangenziale Est di Milano, che collega il capoluogo lombardo agli svincoli dell'A1-Autostrada del Sole e dell'A4-Milano Venezia.La riqualificazione – spiega una nota – e` caratterizzata da forte attenzione alla sostenibilita` e prevede altresi` interventi di architettura paesaggistica per integrarsi al meglio con l'ambiente circostante. Nell'ambito del progettoha lavorato alacremente e in sinergia con l'amministrazione comunale di Fara Gera D'Adda per garantire la realizzazione di importanti opere pubbliche, che impatteranno positivamente sulla viabilita` e l'accessibilita` del territorio, riattivando lo spazio pubblico e rafforzando l'erogazione dei servizi a beneficio dei cittadini. In particolare, ilprevede la realizzazione di una rotatoria e la riqualificazione dellaviabilita` esistente, la riqualificazione della contro strada parallela alla S.P. 11, la realizzazione di parcheggi pubblici per una superficie complessiva di mq 5.400 mq e la creazione di un percorso ciclo-pedonale di collegamento tra la zona produttiva e la Cascina Taranta diCassano d'Adda."Sono entusiasta di annunciare la vendita dell'area di Fara Gera D'Adda, di grande importanza strategica, sia per l'area di MilanoEst che per la provincia di Bergamo. Il progetto di riqualificazione – ha dichiarato– si sposa perfettamente con le esigenze industriali e paesaggistiche del territorio e portera` significativi benefici alla comunita`. Ringrazio tutto il nostro team che ha lavorato all'operazione, nonche´ lo Studio Legale Gritti, nella persona dell'Avv. Francesca Gritti e il suo team, per il supporto legale e Gianpiero Bianchi, con tutto lo studio G.B. & Partners, per aver curato gli aspetti tecnici".