Tlc, DBA Group si aggiudica le attività di Project Management Office di Open Fiber in tutta Italia

DBA Group

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture a rete mission-critical, prosegue nel suo impegno a supporto della transizione digitale del Paese e annuncia che la controllata DBA PRO S.p.A. si è aggiudicata la fornitura di servizi di(PMO) volti ad aumentare la resilienza della rete di, garantendone l'operatività e l'affidabilità nel tempo.Nello specifico, la nuova, permette a DBA Group - tra le prime 10 società di ingegneria in Italia secondo il “Report 2023 on the Italian architecture, engineering and construction industry” di GUAMARI – di supportare Open Fiber in diversi ambiti, a partire dalladel progetto, attraverso lae ladelle attività, l’analisi degli ambiti di rischio e l’implementazione di azioni finalizzate al rispetto dei costi e dei tempi previsti dalla Committente.Grazie al supporto di DBA PRO., Oper Fiber, inoltre, potrà, da un lato, contare sulladel progetto e, dall’altro, potrà monitorare le performance dei vari stakeholder coinvolti nelle attività.La gestione della documentazione e il reporting del progetto saranno resi possibili grazie all’uso della suite software Sinfonist, sviluppata dalla divisione ICT di DBA PRO., e la società si occuperà anche del supporto alle attività in campo.“Questa commessa - ha commentato, CEO di DBA Group – estende il nostro campo di azione rispetto ai servizi specialistici sinora erogati per la realizzazione e lo sviluppo della Rete a Banda Ultralarga. Il progetto affidatoci consente di coniugare il metodo ingegneristico, frutto di oltre 30 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni, con la capacità di gestire processi complessi e fornire risposte efficaci a problematiche specifiche,garantendo al committente il raggiungimento degli obiettivi attesi. Si tratta di un ulteriore step nel nostro progetto di supporto alla transizione digitale del Paese, che abbiamo inserito tra i pillars del piano industriale al 2026. Questa commessa fa emergere, inoltre, la stretta sinergia tra l'anima ingegneristica e quella ICT del Gruppo, combinando esperienza e innovazione a sostegno della trasformazione digitale dell'Italia”.