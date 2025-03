DBA Group, l'utile 2024 scende a 3 milioni. Dividendo di 0,13 euro

DBA Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha chiuso ilcon unpari a 115,8 milioni di euro (+3,3% rispetto agli 112,1 milioni nell'esercizio 2023).L'2024 è pari a 12 milioni di euro (in linea con i 12 milioni anche nel 2023), l'è di 12,5 milioni di euro (12,5 milioni anche nel 2023), al netto di costi straordinari per 0,55 milioni di euro relativi a costi straordinari per la gestione del personale. La marginalità relativa del 2024, al netto dei costi non ricorrenti, è pari al 10,8%, in lieve diminuzione rispetto a quanto registrato nel 2023, quando era pari al 11,1%. Ildi Gruppo è pari a 3 milioni di euro, in diminuzione di 1 milione rispetto al 2023.Laè negativa e pari a 9,2 milioni di euro, in lieve aumento rispetto a -8,4 milioni di euro del 2023 e in linea con quanto previsto a inizialmente a budget (-8,8 milioni di euro)."Sono- ha dichiaratodi DBA Group - frutto di una strategia di crescita lungimirante, attraverso la quale siamo riusciti a portare avanti il nostro piano di sviluppo, sulla scia di quanto realizzato negli scorsi anni. Alcuni particolari settori in cui operiamo, come quello della rete a banda ultralarga nel settore Telco & Media, della progettazione di Data Center o di sistemi di Cold Ironing presso le principali Autorità Portuali italiane, dei servizi a supporto della trasformazione degli impianti di erogazione verso fonti di energia sostenibile e quelli legati alla trasformazione energetica del Paese, hanno trascinato più di altri il consolidamento della nostra leadership di mercato, grazie a un'importante e continua richiesta anche da parte di nuovi clienti"."Unadove, forti della qualità e professionalità che ci viene riconosciuta dal mercato e grazie all'acquisizione di nuove commesse, siamo riusciti a rafforzare ulteriormente i rapporto di business avviati nel corso degli anni", ha aggiunto.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di unlordo ordinario per complessivi 1.435.382 euro (pari a 0,13 euro per azione, relativamente alle 11.041.400 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie) e di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 19 maggio 2025, la record date il 20 maggio 2025 e la data di pagamento a partire dal 21 maggio 2025. L'anno scorso il dividendo era stato di 0,09 euro.