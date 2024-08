Infrastrutture, MIT: ad agosto bandi Anas per oltre 2,1 miliardi

(Teleborsa) -ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel corso del mese di agosto, 3 bandi di gara per un investimento complessivo di, relativo a servizi di progettazione, realizzazione di nuove infrastrutture, lavori di manutenzione programmata della rete stradale e autostradale di competenza, monitoraggio ambientale. Lo fa sapere il Mit.In particolare, sono statiper la Strada Statale n. 106 "Jonica" (bando da oltre 1,8 miliardi), per la S.S. 12 "dell'Abetone e del Brennero" (bando da 198 milioni), per la Strada Statale n. 337 "della Valle Vigezzo" (bando 118 milioni).Il Mit esprime "grande soddisfazione" per interventi rilevanti, attesi da anni dal territorio e che confermano la determinazione a sbloccare opere da Nord a Sud.