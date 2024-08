USA, FB International è al 100% di Italian Exhibition Group

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -è al 100% società di, che, per il tramite di IEG USA, ha esercitato l’opzione di acquisto e ora ne detiene l’intera proprietà. Nuova – fa sapere IEG in una nota – è anche laconche riveste il ruolo di presidente & CEO. Il CdA è invece presieduto dal chairmananche CCO dell’intero Gruppo IEG.Dal 1988si occupa di progettare e realizzare allestimenti per fiere ed eventi in tutti gli Stati Uniti e nel 2018 era entrata a fare parte del Gruppo IEG."Nel 2023 – dice– FB International è intervenuta in 130 eventi e il suo fatturato è stato di 27 milioni di dollari, ricoprendo il ruolo di general contractor o di appointed contractor".Complessivamente,e di un team multiculturale che segue i progetti e dialoga stabilmente in tutte le lingue, compreso l’italiano, per realizzare i progetti espositivi.L'Headquarter della società è in New Jersey, mentre un Hub operativo è a Las Vegas così da presidiare puntualmente le"Le dislocazioni delle sue sedi – spiega– consentono a FB International di accompagnare i suoi 400 clienti di tutto il mondo nelle loro presenze fieristiche e ad eventi sull'intero territorio statunitense".Dal novembre 2023 FB ha una nuova sede, sempre in New Jersey, ma spostatasi a Fairfield dove, in una struttura di 11mila mq, moderna e razionale, sono attivi i laboratori di falegnameria, carpenteria, verniciatura e grafica, oltre alla produzione e assemblaggio degli allestimenti progettati. Anche la sede di Las Vegas, nel Nevada, da cui è servita l’intera West Coast, è stata trasferita in una nuova struttura moderna di 3.500 mq.